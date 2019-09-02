Сын Анфисы Чеховой отправился в первый класс

Мама-телеведущая и папа-актер сходили с мальчиком на торжественную линейку.

Еще один звездный первоклассник сел за парту 2 сентября. 7-летний сын телеведущей Анфисы Чеховой Соломон в костюмчике и с шариком отправился грызть гранит науки в одну из московских школ. На линейку с мальчиком отправились известная мама и папа — актер Гурам Баблишвили.

«Соломон счастлив, хоть и делает вид, что не очень-то хотелось», — написала телеведущая, выложив первые школьные фотографии сына в Instagram.

Напомним, Чехова и Баблишвили начали встречаться в 2009 году, в 2012-ом у них родился ребенок. Через три года пара сыграла свадьбу, но уже весной 2017-го супруги развелись.

Отметим, что День знаний собрал вместе не одну звездную семью, в которой произошел разрыв. Тата и Сергей Бондарчуки тоже 2 сентября забыли о своих разногласиях, чтобы отвести дочь на торжественную линейку.

Вы тоже считаете, что ребенка в первый класс обязаны проводить оба родителя?