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Солисты «Дискотеки Авария»: группа будет кормить нас в глубокой старости

Алексей Серов и Алексей Рыжов не намерены менять сферу деятельности.

Солисты «Дискотеки Авария»: группа будет кормить нас в глубокой старости
https://www.instagram.com/p/Bq-6Bi8nn3Z/

Солисты группы давно шутят, что «Дискотека Авария» — это «два Алексея». Более того, они надеются, что так и будет в ближайшие тридцать лет.

«Я не бизнесмен и в старости рассчитываю только на нашу группу, — рассказал Серов в интервью Teleprogramma.pro. — Все-таки наш коллектив — не только творческий проект, но и предприятие, которое дает доход».

При этом, Рыжов заметил, что домашние относятся с пониманием к их загруженности на работе. И не обижаются, если те не успевают что-то по дому. А жены стараются сделать их жизнь максимально комфортной.

«Потому что любой нормальный мужчина – добытчик и кормилец семьи, и работа для него первостепенна», — отметил Алексей.

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Тэги:

«Дискотека Авария»Алексей РыжовАлексей Серов

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Солисты «Дискотеки Авария»: группа будет кормить нас в глубокой старости
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