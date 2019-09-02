Солисты «Дискотеки Авария»: группа будет кормить нас в глубокой старости

Солисты группы давно шутят, что «Дискотека Авария» — это «два Алексея». Более того, они надеются, что так и будет в ближайшие тридцать лет.

«Я не бизнесмен и в старости рассчитываю только на нашу группу, — рассказал Серов в интервью Teleprogramma.pro. — Все-таки наш коллектив — не только творческий проект, но и предприятие, которое дает доход».

При этом, Рыжов заметил, что домашние относятся с пониманием к их загруженности на работе. И не обижаются, если те не успевают что-то по дому. А жены стараются сделать их жизнь максимально комфортной.

«Потому что любой нормальный мужчина – добытчик и кормилец семьи, и работа для него первостепенна», — отметил Алексей.