Светлана Крючкова рассказала, как вместо больницы поехала к Гафту

2 сентября исполнилось 84 года знаменитому советскому актеру Валентину Гафту. К сожалению, блистательный артист празднует день рождения в больничной палате после инсульта. Журналисты Teleprogramma.pro дозвонились до подруги Валентина Иосифовича, актрисы Светланы Крючковой, чтобы услышать теплые слова об имениннике. Та рассказала, как сильно она ценит Гафта и его творчество.

Народная артистка РСФСР вспомнила юбилейный вечер актера четыре года назад в Санкт-Петербурге. В тот день ему стало плохо, приезжала скорая, но после визита медиков Гафт все равно собрался и полетел из Москвы в Северную столицу, чтобы встретиться со зрителями. Для актрисы это был тоже тяжелый день: именно тогда ей озвучили страшный диагноз и посоветовали срочно ложиться в стационар. Но Светлана Николаевна не захотела пропускать выступление Гафта и вместо больницы поехала на концерт.

«Конечно, это было невероятно интересно. Он великолепный актер, он – личность! Мне радостно было на том вечере, что мои дети видели его. Это очень важно, когда они видят таких людей и могут с ними сравнивать остальных. Уже планка выше гораздо, понимаете?» — рассказала Крючкова.

Актриса пожелала Гафту физических и душевных сил, чтобы он смог выйти из больницы и продолжил трудиться, хотя бы в литературном ключе.

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А вы бы променяли поездку в больницу на концерт любимого артиста?