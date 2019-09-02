Светлана Зейналова призналась, что плохо училась в школе

После 9 класса телеведущая могла попасть под статью или отправиться торговать на рынок, если бы не мудрые учителя.

2 сентября телеведущая Светлана Зейналова отвела свою дочь Александру в четвертый класс и поздравила родителей школьников с началом учебного года. В этот день она вспомнила свое детство и ту положительную роль, которую сыграли в нем педагоги.

«Сейчас с высоты своих лет я понимаю, насколько я плохо училась, и только благодаря мудрости и стойкости моих учителей, я не загремела по малолетке или не отправилась торговать на рынок после 9 класса», — поделилась звезда «Доброго утра» с подписчиками в Instagram.

Светлана призналась, что не знает, как ей удалось закончить одиннадцать классов, и прониклась уважением к детям, которые успевают все выучить, сдают экзамены и еще умудряются соответствовать ожиданиям своих родителей.

Напомним, 42-летняя Зейналова воспитывает особенную дочь. В 2012 году отец Александры покинул семью, узнав о заболевании девочки. Телеведущая тяжело переживала это событие, но потом нашла нового возлюбленного, который стал заботиться и о ней, и о ребенке. Год назад у пары родилась еще одна малышка.

А вы в школе были отличником или хулиганом?