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Примерный папа: Рома Зверь отвел 11-летнюю дочь в школу

Музыкант нашел время в концертном графике, чтобы привести девочку на линейку.

Примерный папа: Рома Зверь отвел 11-летнюю дочь в школу
Рома Билык - отец двух дочерей. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look

Фронтмен группы «Звери» Рома Билык 2 сентября прервал свой концертный график, чтобы отправиться в школу. Музыкант отвел свою 11-летнюю дочь Ольгу на линейку и выложил в Instagram совместное фото с девочкой из школьного двора. В комментариях некоторые поклонники артиста признались, что не сразу поняли, кто с ним на снимке: дочь или жена — настолько они похожи. Вдобавок Ольга выглядит старше своих лет. Строгие костюм и сумка добавляют ей возраста.

Напомним, что Рома Зверь 15 лет женат на бывшей модели Марине Королёвой. У них две дочери, второй — Зое — недавно исполнилось четыре года. У них прекрасная семья, однако, пару лет назад музыкант рассказывал, что чуть не довел супругу до развода. Пьяные выходки звезды после концертов, практически, заставили женщину уйти, но Роман успел измениться прежде, чем произошел разрыв.

А вы побывали 2 сентября на школьной линейке?

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группа "Звери"День знанийРома ЗверьРоман БилыкШкола

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Примерный папа: Рома Зверь отвел 11-летнюю дочь в школу
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