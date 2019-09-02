В шубе и мини-юбке: 64-летняя Хакамада отметилась на фестивале Burning Man

Бизнес-коуч и писательница удивила смелым образом в пустыне в Неваде.

Фестиваль Burning Man, означающий в переводе «Горящий человек», проходит в пустыне штата Невада больше 30 лет. Однако в последнее время на него частенько заглядывают и российские знаменитости.

Большой поклонницей фестиваля, задуманного как «форма самовыражения для всех участников», является Алена Водонаева. Однако в этом году фотографиями с места одной из первых поделилась Ирина Хакамада.

Российская писательница удивила поклонников необычным нарядом. Женщина надела мини-юбку с цветной шубой из искусственного меха. Гирлянды же, которые Ирина повесила на шею вместо ожерелья, в буквальном смысле добавили образу яркости. От жары бизнес-коуча спасала клетчатая бандана, а также шляпа с широкими полями.

Подписчики интересовались впечатлением Ирины от мероприятия. Ведь сам по себе фестиваль весьма необычный. В пустыне на восемь дней появляется огромное количество самых разных арт-объектов. При этом участникам разрешается делать все, что «не нарушает границы» других людей.

Только вот Ирина, кажется, настолько прониклась атмосферой, что отвечать и тратить время на соцсети не планирует. По крайней мере до возвращения в Москву.