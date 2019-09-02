Филипп Киркоров проводил детей в школу и предался ностальгии

2 сентября Филипп Киркоров отвел своих детей Мартина и Аллу-Викторию в школу. Дочь пошла во второй класс, а сын – в первый.
По этому случаю король российской эстрады вспомнил в Instagram свой первый учебный день. В 1 класс Филипп отправился в далеком 1974 году. Как и в случае с Мартином, это произошло 2 сентября, в понедельник. Мама Киркорова вручила ему огромные гладиолусы и отправила учиться.
«Невероятные, непередаваемые чувства, ощущения и волнение», — написал мэтр.
Напомним, детям певца по 7 лет. Алла-Виктория обладает повышенным интеллектом. Поэтому учителя посоветовали Киркорову отдать ее в школу раньше, чем он планировал.
Ранее мы писали, что перед началом школьных занятий звездный отец решил побаловать своих отпрысков и сходил с ними в кинотеатр на мультфильм «Королевские каникулы».