Наташа Королева вспомнила о своем отце, умершем 1 сентября

Для всей страны 1 сентября — это День знаний. Но для певицы Наташи Королевой, это еще и скорбная дата. В 1993 году в именно в этот праздник умер отец артистки — хормейстер академического хора Владимир Архипович Порывай.

«Мой папа был педагогом, его обожали студенты и ценили коллеги. По иронии судьбы, он покинул этот мир 1 сентября. 26 лет без тебя, мой любимый папуля», — написала Королева в Instagram, выложив фотографию могилы отца (он похоронен в Киеве).

Поклонники 46-летней певицы стали оставлять в комментариях свои соболезнования, среди них отметились коллеги по сцене — Катя Лель и Зара. Некоторые подписчики отметили, что покойный отец Наташи на надгробной фотографии похож на Игоря Николаева.

Добавим, что несколько часов назад супруг Королевой — бодибилдер Тарзан — креативно поздравил подписчиков с 1 сентября. Артист нарядился волшебником и спел для поклонников песню.