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Сальма Хайек похвасталась фигурой в бикини накануне 53-летия

Мексиканская актриса продолжает быть одной из самых знойных дам Голливуда.

Сальма Хайек похвасталась фигурой в бикини накануне 53-летия
Сальме Хайек исполняется 53 года. Фото: Dave Bedrosian/Geisler-Fotopress

2 сентября голливудской актрисе Сальме Хайек исполнится 53 года. Несмотря на возраст, звезда фильмов «От заката до рассвета», «Дикий, дикий Запад» и «Бандитки» выглядит просто сногсшибательно, что она и продемонстрировала в Instagram накануне своего дня рождения. Мексиканка выложила фото в купальнике, на котором видно, что худышкой эту женщину не назовешь, наоборот — у Сальмы очень аппетитная фигура.

«Да, завтра мне 53 года. И что!? — подписала она снимок. — С днем рождения всех вас, сентябрьские дети».

Напомним, что за последние два года актриса не отметилась громкими ролями, но сейчас она снимается в новом фильме Marvel. Хайек сыграет в картине «Вечные» вместе с Анджелиной Джоли и Китом Харингтоном из «Игры престолов». Премьера назначена на ноябрь 2020 года.

Добавим, что Сальма замужем за французским миллиардером Франсуа-Анри Пино, в 2007 году у пары родилась дочь.

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Сальма Хайек похвасталась фигурой в бикини накануне 53-летия
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