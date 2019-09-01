Бузова спела на армянском языке песню «Армения моя»

Ольга Бузова прилетела в Москву из Индонезии, где снималась в очередном реалити-шоу «План «Б». По задумке, певица снова будет искать себе пару из числа выбранных кандидатов. Если никто не подойдет, то Ольга якобы на полном серьезе выйдет замуж за своего соведущего Тимура Батрутдинова. Шоу выйдет в эфир уже осенью. Пока же звезды вернулись домой, чтоб собраться с силами.

Москва встретила ведущую «Дома-2» тепло. Ольга выложила в Сети фото, на котором видно много цветов. По словам Бузовой, их подарили поклонники.

Вечером в воскресенье певица встретилась со своим директором Арамом Арчером, с которым спела песню на армянском языке «Моя Армения». Соответствующее видео Бузова выложила в своем Инстаграме. Оба смеются. Видно, что певица и ее друг праздную возвращение Ольги в Россию.

После развода с футболистом Дмитрием Тарасовым Ольга так и не нашла свою любовь. Она пыталась построить отношения с участником «Дома-2» Романом Гриценко, а также была главной героиней шоу «Замуж за Бузову».

По словам Ольги, никто из кандидатов ей не подошел. При этом, она всегда подчеркивает, что хочет выйти замуж и родить ребенка.