Экс-любовник Волочковой купил новой возлюбленной квартиру за 50 млн рублей

Бывший гражданский муж балерины Анастасии Волочковой Игорь Вдовин начал крутить роман с 33-летней телеведущей Еленой Николаевой. На выходных влюбленные вместе посетили Фестиваль уличного кино в московском парке Зарядье.

Кроме того, стало известно, что не так давно Вдовин купил девушке апартаменты в центре Москвы стоимостью 50 миллионов рублей. Девушка также получила в подарок и дорогую иномарку.

Анастасия Волочкова, судя по всему, возмущена данным фактом. На презентации своей книги, где присутствовала корреспондент Teleprogramma.pro, балерина заявила журналистам, что Вдовин до сих пор не вернул ей крупную сумму денег, которую она дала ему по доброте душевной еще 10 лет назад. По словам Анастасии, новая пассия Игоря живет практически на ее деньги.

Напомним, Вдовин занимается бизнесом, а также преподает в Высшей школе экономики и выступает на различных форумах в качестве эксперта по инвестициям. После расставания с Волочковой он женился на рок-певице Варваре Демидовой, однако через два года пара рассталась.