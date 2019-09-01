Поклонники задарили вернувшуюся с Бали Бузову шикарными букетами

30 августа Ольга Бузова вернулась из долгой поездки на Бали, где снималась в новом шоу и одновременно отдыхала. Дома певицу, как выяснилось, ждали шикарные букеты цветов от поклонников. Певица выложила все это великолепие в Instagram, похваставшись вниманием со стороны своих обожателей.

«Девочка дома, а дома — сказка. Счастье получать и смотреть на эту красоту. И так должно быть, вокруг девушки прекрасные цветы», — написала артистка, поблагодарив неизвестных поклонников.

Некоторые подписчики звезды, правда, предположили, что Ольга заказала эти цветы себе сама, чтобы устроить «показуху в Instagram».

Напомним, вернувшись в Москву, скандальная певица уже успела поужинать в ресторане на воде и устроить танцы на ночной трассе. В новом шоу она искала невест для своего давнего друга Тимура Батрутдинова, а он — женихов для нее. Если у обоих звезд ничего не получится, по задумке программы, они должны стать парой.

А чем вас встречают дома после долгого отсутствия?