Кузя из «Универа» выпустил совместный клип с дочерью к 1 сентября

1 сентября актер Виталий Гогунский, больше известный зрителям как Кузя из сериала «Универ», выпустил совместное видео со своей дочкой Миланой. Это музыкальный клип под названием «Здравствуй, школа», в котором девочка поет в дуэте с папой о светлых днях учебной поры. Поклонники музыкальной семьи нашли этот ролик очень трогательным.

Напомним, сам Гогунский родился на Украине, учился в лицее № 4 города Кременчуга. С 2004 года он стал сниматься в кино, в 2008-м к нему пришла широкая популярность благодаря комичной роли недалекого спортсмена Кузи в сериале «Универ» на канале ТНТ.

Милана родилась в 2010 году, когда актер жил с моделью Ириной Маирко. Потом, правда, Виталий женился на другой девушке и прожил с ней два года, но этот брак распался, и артист вернулся в прежнюю семью, официально оформив отношения с Маирко. Правда, этой весной супруга подала на развод, но это не мешает звездному папе активно продвигать талантливую дочь. У девочки есть свой канал на YouTube, на котором появляются ее клипы, в том числе и «Здравствуй, школа».

А вы бы хотели снять совместный клип со своим ребенком?