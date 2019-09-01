Ко Дню знаний Нетребко встретилась со своей первой учительницей

Первого сентября многие звезды отечественного шоу-бизнеса вспоминают свою школы и любимых учителей. Оперная певица Анна Нетребко выложила в Instagram снимок со своим первым педагогом — Светланой Ивановной. 47-летняя артистка встретилась с пожилой учительницей благодаря программе «Привет, Андрей!»

«Мы, дети, запомним ее на всю жизнь за ту любовь, доброту и заботу, которую она нам подарила! Спасибо вам большое, наши учителя!» — написала певица.

Напомним, Нетребко родилась и выросла в Краснодаре. Ее семья происходит из кубанских казаков. Будущая звезда оперы начала свою музыкальную карьеру в хора «Кубанская пионерия», затем уехала учиться вокалу в Санкт-Петербург. Сейчас она является обладательницей множества наград и званий, среди которых и Народная артистка РФ. Анна замужем за азербайджанским тенором Юсифом Эйвазовым, живет за границей.

А вы навещаете своих постаревших учителей?