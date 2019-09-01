ЗВЕЗДЫ

Звезды в школе: Крутой, Аллегрова, Макаревич, Воробей отметились в Сети школьными фото

1 сентября знаменитости решили показать, как они выглядели в ученической форме.

Звезды в школе: Крутой, Аллегрова, Макаревич, Воробей отметились в Сети школьными фото
Игорь Крутой/globallookpress.com

Школьный флешмоб в Сети поддержали многие звезды отечественного шоу-бизнеса. Один за другим знаменитости отметились в Интернете своим архивными фотографиями.

Одним из первых показал себя-школьника Митя Фомин. Ее снимок явно отсканирован из школьного альбома, который раньше был у каждого выпускника. Митя вполне узнаваем на фото.

А вот в этой скромной девочке в очках трудно разглядеть будущую шальную императрицу. Однако факт остается фактом, да это Ирина Аллегрова.

Как вам Елена Воробей с косичками? Даже выражение лица осталось прежним.

На этом раритетном фото с трудом узнается мэтр российской эстрады Игорь Крутой. Композитора мама впервые отвела в 1 класс 58 лет назад, было это в 1961 году.

Еще один мамонт отечественного шоу-бизнеса – режиссер Светлана Дружинина. Блондинка справа – это она.

«Думал ли я в то далекое время, что буду жить в Москве, стану актером, повидаю красивые города и страны, увижу развал СССР и многое другое…. Нет, конечно», — написал актер Джемал Тетруашвили под своей ретро-фотографией.

Эта милая девочка – Настя Макаревич, солистка группы «Лицей». Свой первый день в школе она просидела на дереве во дворе. И никто ее оттуда стащить не мог, как ни старались.

А вы поддержите школьный флешмоб вслед за звездами?

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Тэги:

АллегроваАнастасия МакаревичЕлена ВоробейИгорь КрутойМитя Фомин

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Звезды в школе: Крутой, Аллегрова, Макаревич, Воробей отметились в Сети школьными фото
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