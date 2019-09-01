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Озорная пионерка: Наташа Королева оделась в стиле «символа юности»

И спела поклонникам свою фирменную песню про желтые тюльпаны.

Озорная пионерка: Наташа Королева оделась в стиле «символа юности»
Наташа Королева/globallookpress.com

46-летняя певица Наташа Королева не желает расставаться с юношеским задором и оптимизмом. Не случайно к ней с большой легкостью прикрепился бренд «символ юности», который она с удовольствием продвигает.

Это красный цвет, лейбл в виде пионерского значка, где вместо Ленина – лицо Наташи. И, самое главное, настроение, которое дарит звезда своим поклонникам. Ведь, глядя на нее, трудно не вспомнить 90-е годы, когда на всех дискотеках страны звучали ее «Желтые тюльпаны».

Наташа продемонстрировала в Сети новый наряд, выполненный как раз в ее фирменном стиле: красный костюм с личным лейблом на груди.

В честь окончания лета Королева исполнила те самые знаменитые строки про «прозрачный намек» и «высохшие фонтаны».

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Озорная пионерка: Наташа Королева оделась в стиле «символа юности»
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