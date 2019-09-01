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Рыжеволосая и в теле: в Сети появилось архивное фото 30-летней Пугачевой

Ее песня «Звездное лето» отражает сейчас настроение многих.

Рыжеволосая и в теле: в Сети появилось архивное фото 30-летней Пугачевой
Алла Пугачева /globallookpress com

Помните, какой была Алла Пугачева в пору бешеной популярности ее песни «Звездное лето»? «Я так хочу, чтобы лето не кончалось…», — пела она. И тысячи советских граждан соглашались с ней безоговорочно.

Впрочем, многие читатели Teleprogramma.pro в тот момент еще даже не родились. В честь прощания с самым теплым временем года фанаты Примадонны опубликовали в Сети ее архивное фото.

Пугачева предстает на нем с рыжими кудрями и на удивление полной. Хотя в настоящий момент многие уже привыкли видеть Аллу Борисовну стройной и подтянутой.

Судя по всему, в кадре запечатлен процесс работы над музыкальным клипом на песню «Звездное лето» в 1979 году. В это время певице было всего 30 лет. Но это все равно больше, чем было ее мужу Максиму Галкину на момент их знакомства.

Напомним, ранее в Сети появилось архивное фото Галкина и Пугачевой в первый год их отношений. Юмористу тогда было 25 лет, Алле – на 27 лет больше.

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Рыжеволосая и в теле: в Сети появилось архивное фото 30-летней Пугачевой
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