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«Я была с ребенком»: Татьяна Абрамова рассказала, как познакомилась со вторым мужем

Звезда сериала «Всегда говори «всегда» нашла свою любовь на красной дорожке кинофестиваля.

«Я была с ребенком»: Татьяна Абрамова рассказала, как познакомилась со вторым мужем
Татьяна Абрамова /globallookpress com

Татьяна Абрамова 5 лет счастливо живет в браке с актером Юрием Беляевым. На момент их знакомства за плечами актрисы уже был неудачный союз с оператором Сергеем Кулишенко.

В этом браке у нее родилось двое сыновей Иван и Александр (сейчас им 15 и 11 лет соответственно). Дети не только не помешали знакомству и общению со вторым мужем, но напротив, способствовали ему. От том, как все начиналось Татьяна Абрамова рассказала изданию «Вечерняя Москва».

Это кажется невероятным, но еще до начала романтических отношений пара какое-то время жила на территории одной квартиры, но никогда не встречалась в ней. Для актеров, которые снимались в фильме «Алхимик», киногруппа арендовала квартиру. Так получилось, что Татьяна и Юрий хоть и участвовали в одном съемочном процессе, но работали в разное время. Поэтому, когда один приезжал, второго уже не было.

Судьба свела их чуть позже. Это произошло в сентябре 2013 года на фестивале «Киношок». Актеры шли рядом по красной дорожке, пошел дождь, а зонтик оказался лишь у Юрия. Тот галантно предложил его даме, так разговор и завязался. А на следующий день Татьяна пошла на пляж…

 «Я была с ребенком, а Юра очень любит детей. Они быстро нашли общий язык и начали общаться, так что потом в общении у нас уже не было проблем», — рассказала она.

И он, и она были сформировавшимися взрослыми людьми, оба хотели создать семью, поэтому тянуть с регистрацией не стали. Менее, чем через год – в мае 2014-го – они расписались, а в июне – обвенчались. Актриса признает, что они с супругом разные люди, но в этом Алена находит свою прелесть. Обтесывать и менять характер друг друга они не собираются.

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брак и семьяТатьяна АбрамоваЮрий Беляев

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«Я была с ребенком»: Татьяна Абрамова рассказала, как познакомилась со вторым мужем
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