Постройневшая Цымбалюк-Романовская засветилась в центре Москвы в купальнике и кепке

Виталина Цымбалюк-Романовская отметилась в желтом купальнике и белой кепке возле открытого бассейна «Чайка» в центре Москвы. Фото своего последнего летнего образа в этом году пианистка разместила в блоге Instagram.

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Далеко не все подписчики бывшей жены Джигарханяна оценили это сочетание. «Ужасная кепка, Виталина, снимите пожалуйста, вам не идет, мягко сказано», — можно прочитать у нее в комментариях. Цымбалюк не стала вступать в споры, коротко заметив: «Всем не угодишь».

Естественно, что кое-кто из фолловеров остался доволен стилем своей любимицы. «Ой, а мне очень понравилось, как вы выглядите в этой классной кепке», — написала одна из поклонниц.

Также подписчики обратили внимание на то, что Виталина сильно похудела и стала от этого выглядеть моложе. Хотя нашлись и любители дам в теле. «Эта дивчина, кажись, похудела. Вам трошки надо поправиться хотя бы на 5 кг. И вы будете выглядеть еще лучше», — написал кто-то с украинским акцентом.

Напомним, в настоящее время Цымбалюк встречается с певцом Прохором Шаляпиным. Жить они вместе пока не стали, об этом пианистка рассказала своим подписчикам в Instagram.