ЗВЕЗДЫ

Вот оно счастье: Бабенко показала свою семейную идиллию

Уже восемь лет она живет в браке Эдуардом Субочем.

Вот оно счастье: Бабенко показала свою семейную идиллию
Алена Бабенко/globallookpress.com

Актриса Алена Бабенко редко радует своих поклонников картинками своей семейной жизни. Ее фото в соцсетях с родными и близкими – настоящий раритет. И вот любимица публики все-таки разместила в своем блоге фотографию с мужем бизнесменом Эдуардом Субочем.

На снимке запечатлена настоящая идиллия, муж и жена явно чувствуют себя комфортно рядом друг с другом. В браке они восемь лет, хотя вместе уже одиннадцать.

Напомним, актриса проснулась знаменитой после выхода фильма «Водитель для Веры». Эта звездная роль, по ее признанию, вскружила ей голову и разрушила ее первый брак с режиссером Виталием Бабенко. Ко второму союзу с Субочем актриса подошла уже с умом. И даже если возникают конфликты, она старается первой их разрешить, хотя в юности звезда себе такого не позволяла.

От первого брака у 47-летней Алены Бабенко есть взрослый сын Никита, который четыре года назад наградил ее внуком Теодором.

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"Водитель для Веры"АктрисаАлена Бабенко

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Вот оно счастье: Бабенко показала свою семейную идиллию
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