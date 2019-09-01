«Поганка бывает прекрасной»: Богомолов засветился в Сети с двусмысленным постом

Как любой творческий человек Константин Богомолов просто обожает различного рода аллегории. Даже обычные посты в Instagram он старается превратить в художественные произведения. Однако далеко не все литературные сравнения Константина понимаются его фолловерами.

больше по теме Стас Садальский назвал дату свадьбы Собчак и Богомолова В своем блоге актер написал, что любит эту пару и желает им счастья.

В одном из последних постов Богомолов решил создать некий образ человека или события (он не уточнил) под прикрытием внешности поганки. Возлюбленный Ксении Собчак выставил в Сеть фотографию гриба под названием навозник, двусмысленно подписав ее: «Даже поганка бывает прекрасной». Кстати, этот гриб на самом деле не относится к поганкам. По данныим Википедии, он условно-съедобен, то есть употреблять в пищу его можно при определенных правилах. Ну да ладно, режиссеру это незнание простительно.

Естественно, что столь замечательное сравнение просто не имело право оставить равнодушными пользователей Сети. Публика с удовольствием стала муссировать тему, что поганка – это никто иной, как невеста режиссера Собчак. Нашлись и те, кто сравнил с ядовитым грибом спектакли Богомолова и даже всю его жизнь.

Впрочем, наверняка Константин предполагал, какую реакцию он может вызвать у людей, которые любят провести время в Сети. А злые комментарии он просто проигнорировал.

Напомним, недавно актер Стас Садальский назвал дату свадьбы Богомолова и Собчак. По его данным событие случится 13 сентября.