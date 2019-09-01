ЗВЕЗДЫ

Ксения или Максим: в Сети обсуждают, на кого похож Виторган-третий

У Платона светлые волосы, но круглое лицо.

Ксения или Максим: в Сети обсуждают, на кого похож Виторган-третий
Максим Виторган /globallookpress.com

2-летний Платон, сын актера Маскима Виторгана и светской львицы Ксении Собчак, в последнее время нарасхват у своих звездных родителей. Только он прилетел со своей мамой в Москву на частном самолете, как тут же был замечен с отцом в океанариуме «Крокуса».

Кстати, вполне возможно, что там малыш побывал не только в компании своего отца, но его подруги Нино Нинидзе. Ведь актер в этот день отметился с ней в сторис своего Instagram.

Максим написал в блоге, что они с сыном пришли в восторг от посещения океанариума, хотя он и не очень большой. Однако фолловеры звезды больше обратили внимание не на само событие, а на внешность ребенка. Началось активное обсуждение – в кого из предков пошел Платон.

«Малыш смешной. На вас похож», — написала некая Ольга. «Совершенно не похож. Похож на маму и дедушку», — тут же возразила ей девушка по имени Елена Орлова.

Одна из подписчиц прокомментировала не сам пост, а сторис Виторгана, в котором он выложил фото с сидящей рядом с ним в авто Нинидзе. «Максим и Нино, вы — роскошная пара. Сторис – огонь».

Напомним, недавно у Платона родилась тетя по имени Клара. Отец Максима 79-летний Эммануил Виторган в очередной раз стал счастливым отцом.

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Ксения или Максим: в Сети обсуждают, на кого похож Виторган-третий
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