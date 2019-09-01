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Юлия Снигирь появилась на Венецианском фестивале с новой прической

Российская актриса снялась во втором сезоне телесериала «Молодой Папа» с Джудом Лоу.

Юлия Снигирь появилась на Венецианском фестивале с новой прической
Юлия Снигирь/globallookpress.com

36-летняя актриса Юлия Снигирь отметилась на Венецианском фестивале новым образом. Похудевшая русская красавица подстриглась под каре, после чего стала напоминать француженку. Об этом написали ее подписчики Instagram, оценившие новый стиль своей любимицы.

На фестиваль Снигирь прилетела не из праздного любопытства, она пополнила список актеров, которые участвовали в новом сезоне итало-испано-французского драматического сериала «Молодой Папа». Юлия снялась в каждом из 10-ти его эпизодов. Проект будет представлен на внеконкурсной программе фестиваля.

Напомним, недавно вышел официальный тизер картины. В ней снялись Джуд Лоу, Джон Малкович, Шэрон Стоун, Мэрилин Мэнсон.

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Джон МалковичДжуд ЛоуМэрилин МэнсонШэрон СтоунЮлия Снигирь

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Юлия Снигирь появилась на Венецианском фестивале с новой прической
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