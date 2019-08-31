Смотрит, как кот из «Шрека»: Федункив показала забавное видео со своей собакой

От глаз этого пса растает даже айсберг и вряд ли хоть один человек сможет отказать ему в сахарной косточке. Актриса Comedy Woman Марина Федункив выложила в свой блог умилительное видео с псом, который сможет выпросить все, что угодно.

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Ролик по сути очень прост – животное смотрит в камеру глазами кота из легендарного мультфильма «Шрек». А в это время фоном звучит песня беспризорника из фильма «Кортик» «У Курского вокзала». И, кажется, что ее поет сам пес. Его актерский талан сложно не признать.

Текст Марины, сопровождающий видео, не менее талантлив.