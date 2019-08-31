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Звездные коллеги поздравили Марию Миронову со второй беременностью

Дочь легендарного советского артиста долго скрывала свое положение.

Звездные коллеги поздравили Марию Миронову со второй беременностью
Мария Голубкина/globallookpress.com

Вторая беременность Марии Мироновой оказалась полным сюрпризом не только для ее поклонников, но и для близких людей. Актриса буквально на днях решилась рассекретить свое интересное положение, отдыхая в Греции. Говорящее фото с уже внушительным сроком она выложила в свой блог.

Под снимком отметилась сестра знаменитости актриса Мария Голубкина. Она коротко написала: «Поздравляю». Сестринскую радость разделила коллега Марии Елизавета Боярская.

 «Маша, какое счастье! Какая гармония и любовь! Я так счастлива за тебя!» — написала она.

Оперная дива Хибла Герзмава тоже не скрыла восторга.

«Моя ты королева! Машунь, так радуюсь», — прокомментировала певица.

Не осталась безучастной и актриса Алика Смехова, которая оставила под постом символ любви – смайл в виде сердца.

Заметим, что в настоящее время Мироновой 46 лет, у нее есть старший 27-летний сын Андрей Миронов-Удалов от первого мужа Игоря Удалова, телевизионного бизнесмена. В багаже актрисы также есть второй брак с советником президента РАН Дмитрием Клоковым и третий – с актером, сыном Любови Полищук, Алексеем Макаровым. Отец будущего ребенка неизвестен.

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Звездные коллеги поздравили Марию Миронову со второй беременностью
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