Звезда «Охоты на пиранью» Светлана Антонова поделилась архивными фото семьи

39-летняя Светлана Антонова, ставшая знаменитой после исполнения главной роли в фильме «Охота на пиранью», поделилась со своими подписчиками в Instagram архивными фотографиями.

больше по теме Светлана и Мария Антоновы примут участие в совместном проекте Судя по комментариям в Instagram, телезрители давно мечтали увидеть звездных сестер в одной творческой работе.

На снимках, составленных в стильный коллаж, запечатлены счастливые семейные моменты из далекого прошлого: свадьба родителей, детство рядом с мамой и любимой сестрой Наталией, в настоящее время тоже известной актрисой театра и кино. А также современные фотографии.

Пост в блоге актриса посвятила своим родителям, которые отметили 46-летие своего бракосочетания. Мама Светланы Галина Антонова всю жизнь проработала преподавателем русского языка и литературы. Папа Сергей Антонов – бывший военный. В детстве Светлана мечтала стать как мама учителем. Но по примеру старшей сестры Наталии, она пошла в Щукинское училище, довольно легко поступила в него и закончила.

В настоящее время обе сестры – успешные актрисы. Иногда зрители их путают или принимают за двойняшек. На самом деле Наталия старше Светланы на 6 лет.