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Звезда «Охоты на пиранью» Светлана Антонова поделилась архивными фото семьи

Родители актрисы отметили лавандовую свадьбу – 46 лет вместе.

Звезда «Охоты на пиранью» Светлана Антонова поделилась архивными фото семьи
Светлана Антонова/instagram.com/sveta_ant/

39-летняя Светлана Антонова, ставшая знаменитой после исполнения главной роли в фильме «Охота на пиранью», поделилась со своими подписчиками в Instagram архивными фотографиями.

На снимках, составленных в стильный коллаж, запечатлены счастливые семейные моменты из далекого прошлого: свадьба родителей, детство рядом с мамой и любимой сестрой Наталией, в настоящее время тоже известной актрисой театра и кино. А также современные фотографии.

Пост в блоге актриса посвятила своим родителям, которые отметили 46-летие своего бракосочетания. Мама Светланы Галина Антонова всю жизнь проработала преподавателем русского языка и литературы. Папа Сергей Антонов – бывший военный. В детстве Светлана мечтала стать как мама учителем. Но по примеру старшей сестры Наталии, она пошла в Щукинское училище, довольно легко поступила в него и закончила.

В настоящее время обе сестры – успешные актрисы. Иногда зрители их путают или принимают за двойняшек. На самом деле Наталия старше Светланы на 6 лет.

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Звезда «Охоты на пиранью» Светлана Антонова поделилась архивными фото семьи
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