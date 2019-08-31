Солнечный леопард: Валерия отметилась в стильном образе

Похоже, что над 51-летней певицей Валерией время не властно. С годами она становится только красивее. На прошедшем 31 августа фестивале скандинавской ходьбы в Лужниках певица появилась постройневшей в стильном образе, который, безусловно, запомнился гостям мероприятия.

Выйти в свет Валерия решила в трендовой леопардовой блузе, заправленной в ярко-желтые брюки классического кроя. Образ завершил кожаный ремень Louis Vuitton.

Отметим, что певица и раньше демонстрировала свою любовь к солнечным оттенкам в одежде и аксессуарах.

В этих же желтых брюках певица отметилась на гастролях в Германии, надев их вместе с футболкой и свободным серым пиджаком в стиле casual.

В нежно-желтом платье и ярких туфлях того же цвета ее видели вместе с супругом Иосифом Пригожиным на концерте-спектакле Солы Моновой.

И даже сумочку Валерия приобрела себе этого же любимого желтого цвета.