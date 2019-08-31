17-летний сын Водяновой поделился редком снимком с возлюбленной

Наталья Водянова в конце лета решила провести время с семьей. Она уехала с мужем Антуаном Арно и детьми в Нью-Йорк. Там модель много гуляла, сходила с супругом на свидание и даже увиделась с младшей сестрой Кристиной, которая тоже не обделена красотой. Вернувшись домой в Париж девушка поделилась трогательным фото, на котором ест корейское блюдо «Рамен» в ресторане. Это место для своей мамы открыл Лукас.

больше по теме Словно близнецы: Водянова поделилась редким снимком с сестрой Кристиной Модель встретилась с родственницей в Нью-Йорке.

К слову, этим летом он путешествовал не только с родительницей, но и своей возлюбленной. Молодой человек поделился редким снимком, на котором запечатлен с Милой Разафи. Они повторили знаменитую сцену из «Титаника». Влюбленные позировали на палубе корабля, наблюдая красивый закат. Девушка развела руки в стороны, а Портман обнял ее за талию.

«Сам Господь не смог бы потопить этот корабль», — написал сын Водяновой, процитировав слова Эдварда Смита, капитана затонувшего лайнера.

Поклонники восхитились нежным кадром. Многие не знали, что у 17-летнего парня уже есть дама сердца. «Как это прекрасно», «Вы очень милые», «Это твоя девушка», «О нет, ты был моей мечтой», «Как Роуз и Джек», «Классные», — прокомментировали пост подписчики. Отметим, что Лукас, как и его мама заинтересовался модельным бизнесом. Юноша уже принял участие в модном дефиле во Франции и ряде фотосессий.

Благодаря своему росту — 1 метр 95 сантиметров — у сына Водяной появилась армия поклонниц. Однако еще в прошлом году он перестал скрывать, то его сердце занято. По всей видимости, выбор сына Наталья одобрила.

А вам нравится эта пара?