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Александра Никифорова заинтриговала фотографией в свадебном платье

Актриса призналась, что понимает людей, которые сватают ее за «султана сердца».

Александра Никифорова заинтриговала фотографией в свадебном платье
Анна и султан. Фото: кадр из фильма "Султан моего сердца"

Александра Никифорова, сыгравшая главную роль в российско-турецком сериале «Султан моего сердца», заинтриговала своих подписчиков в Instagram свадебным снимком. Таким образом актриса решила ответить поклонникам на их вечное сватовство с исполнителем главной роли в фильме Али Эрсаном Дуру.

Артистка сказала, что понимает своих зрителей, которые мысленно поженили ее с «султаном». Ведь в детстве она испытывала схожие эмоции и желания, наблюдая за любовной линией картины «Война и мир».

«Когда мне было 14, я очень ждала, что Соня выйдет замуж за Николая Ростова и сильно плакала, когда дело у них расстроилось. Хотя уже тогда я догадывалась, что этих двух в природе не существует», — написала она.

Впрочем, далеко не все поклонники оказались готовы отказаться от сказки, которую им подарил экранный образ актрисы. Нашлись люди, которые написали, что со стороны им все-таки видно лучше, Александра с Али – замечательная пара, им суждено быть вместе.

Отметим, что Никифорова состоит в браке с режиссером Евгением Семеновым. Они познакомились на площадке сериала «Анна-детективъ». Чета воспитывает 4-летнюю дочь Анну.

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Тэги:

"Султан моего сердца"Александра НикифороваАли Эрсан Дурусериал Султан моего сердца

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Александра Никифорова заинтриговала фотографией в свадебном платье
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