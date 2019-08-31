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Пригожин явился на светскую «белую вечеринку» в черном

Пати устраивал знаменитый адвокат Кучерена в честь своего 59-летия.

Пригожин явился на светскую «белую вечеринку» в черном
Иосиф Пригожин/globallookpress.com

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин неожиданно отличился на днях. На вечеринку в белом стиле к своему другу Анатолию Кучерене он явился весь в черном.

Фото, отражающее его бунтарский поступок Пригожин разместил в своем Instagram. На снимке, как и полгается, все персоны, включая Винокура с супругой, запечатлены в белом.

«White party, а я как всегда отличился – пришел в одежде стройняшки. Выкладываю фото с опозданием. В кругу замечательных друзей», — написал Пригожин.

Его супруга Валерия тоже выложила фото с вечеринки в своем блоге. Но почему-то Пригожина в ее фотоотчете не оказалось. Не упомянула она его и в тексте к посту.

«Спасибо вам, наши дорогие Кучерены, за то, что щедро искупали нас в своей любви и счастье. Совершенно разделяю с вами мысль: «Когда ты счастлив сам, счастьем поделись с другим». Вечер получился бесподобным: веселым, душевным, музыкальным и вкусным. Любим», — написала она.

Напомним, ранее мы писали о том, как Пригожин объяснил популярность Бузовой. Продюсер считает, что певица опустилась до уровня толпы, и именно поэтому она ее обожает. Настоящий же артист должен вдохновлять и возвышать людей.

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Пригожин явился на светскую «белую вечеринку» в черном
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