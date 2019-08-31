Юлия Меньшова в сверкающем платье отпраздновала свое 50-летие

Юлии Меньшовой 28 июля исполнилось 50 лет. Тогда телеведущая попросила не спешить поздравлять ее с юбилеем, так как она хочет полностью насладиться 49-летием. Женщина отметила столь важную дату в США, где провела отпуск со своей семьей. Она делилась красочными кадрами с побережья Гудзона и знаменитого каньона. Однако от пышного праздника артистка отказываться не стала. Вернувшись в Москву, актриса собрала друзей в ресторане.

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В соцсети Меньшовала решила показать, как отметила юбилей. На видео был запечатлен момент, где она задувает свечи на большим торте, украшенном различными фруктами. Именинница была облачена в блестящее платье с открытыми плечами.

«Я же юбилей вдали от родины провела. А друзей у меня много. И праздник-то никто не отменял, праздник же всегда с нами. Поэтому, помимо того что работаю, еще и готовлюсь к широким застольным гуляниям», — делилась за пару дней до вечеринки Юлия.

Поклонники вновь поздравили телеведущую с 50-летием. Они уверены, что все ее мечты сбудутся. А некоторые пошутили, что праздновать день рождения два раза за лето — к удаче.

Напомним, что Меньшова счастлива в браке с актером Игорем Гординым. У них есть уже дети: 21-летний Андрей и 16-летняя Таисия. К слову, в столь зрелом возрасте артистка выглядит очень молодо. Недавно она раскрыла свой секрет красоты. По словам Юлии, все волшебство заключается в цикличности моды. За 20–30 лет она делает полный оборот и снова возвращается к начальной точке отсчета. Актрисе удается подбирать стильные образы и вновь выглядеть на 17 лет.

А вам нравится образ праздничный Меньшовой?