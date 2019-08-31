ЗВЕЗДЫ

Лопырева прислушалась к советам испанских педиатров о первом прикорме

К удивлению молодой мамы, они рекомендовали давать малышу апельсиновый сок.

Лопырева прислушалась к советам испанских педиатров о первом прикорме
Виктория Лопырева. фото: globallookpress.com

Виктория Лопырева в прошлом году обрела свое счастье. В ее жизни появился любимый мужчина — Игорь Булатов. А уже в феврале этого года она стала мамой. В США на свет появился ее сын Марк Лео. Через несколько месяцев после родов модель начала возвращаться к привычному ритму жизни. Теперь она много путешествует вместе с наследником. Этим летом она побывала в Греции, Турции и в конце августа девушка вновь вернулась в Испанию.

Поклонники восхищаются молодой мамой, которая успешно совмещает карьеру и материнство. Виктория не скрывает, что далеко не всегда ей удается высыпаться, но она старается черпать силы из своей внутренней энергии. А на днях модель поделилась снимком с подросшим сыном, которому уже шесть месяцев. В кадре малыш сидит на диване в серой футболке и подгузниках. Он смотрит в сторону окна. Видно, что у него светлые слегка рыжеватые волосы.

На этот раз Лопырева решила поделиться с подписчиками, как дала сыну первый прикорм.

«Скажу честно, информация о том, что в Испании прикорм начинают с нескольких капель апельсинового сока, меня сильно удивила. Я помню, что в Америке мнение врачей по поводу диеты, то есть ее отсутствия, даже обрадовало. Да и во время кормления я ела практически все», — начала свой рассказ девушка.

Она все же сначала дала наследнику попробовать гречку и запеченое яблоко, но мальчик от таких лакомств не пришел в восторг. Тогда Виктория послушала испанских врачей. По ее словам, апельсиновый сок, а также банан, груша, тыква с цыпленком и морковка с кабачком малышу очень понравились.

«Честно, оранжевые продукты в моем сознании тоже всегда ассоциировались с аллергической реакцией, но испанский педиатр оказалась права и оказывается все дело в качестве продуктов — все натуральное, а немножко оливково масла уже приучает малыша к знаменитой средиземноморской диете!», — добавила модель.

Поклонники стали делиться своим опытом. Оказалось, что одни дети едят овощи, другие фрукты. Каждая мама индивидуально подбирает для своего ребенка рацион. Многие подписчики отметили, что сын Лопыревой на снимке сидит, как взрослый. Они умилились трогательным кадром.

А вы что давали детям для первого прикорма?

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Виктория ЛопыреваЗвездные детиИгорь Булатовприкорм

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Лопырева прислушалась к советам испанских педиатров о первом прикорме
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