Знакомый Соловьева признался, что режиссер тяжело переживает смерть сына

Сергей Соловьев год назад пережил трагедию. После осложнений от гриппа скончался его сына Дмитрий. Ему было 43 года. После этого здоровье режиссера пошатнулось. Весной этого года он был госпитализирован из-за проблем с сердцем и осложнений язвы желудка. Медикам даже пришлось прооперировать артиста, чтобы остановить кровотечение. С тех пор почти не появлялось известий о создателей картин «Одноклассники», «Нежный возраст».
25 августа Соловьеву исполнилось 75 лет. Друзья и родные режиссера признаются, что до сих пор мужчина тяжело переживает утрату сына. Он даже не стал отмечать свой день рождения. В окружении метра отметили, что такое решение было принято не только из-за плохого состояния здоровья, но и отсутствия настроения у именинника.
Знакомый Сергея Александровича, сын его первой супруги Екатерины Васильевой — Дмитрий Рощин, в беседе с журналистами не стал скрывать, что режиссер плохо себя чувствует.
«С уходом Мити остановилась жизнь Соловьева. Как он с этим справится? Дай Бог ему помощи», — поделился Рощин.
Отметим, что Дмитрий близко дружил с покойным сыном Соловьева. А вот режиссер лишь спустя годы простил бывшей жене измену и снова начал с ней общаться. Их дети очень много времени проводили вместе.
После последний госпитализации метра поддерживает его третья жена Татьяна Друбич, хоть они и расстались в 1989 году. Соловьев признавался, что буквально вернулся с того света и все благодаря бывшей возлюбленной, об этом пишет издание «СтарХит».