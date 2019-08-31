Фото «было» и «стало»: Повереннова показала, как изменилась за 20 лет

47-летняя Дарья Повереннова, сыгравшая мачеху Космоса в «Бригаде» и жену Богачева в «Марше Турецкого», показала, как изменилась ее фигура за 20 лет. Актриса выложила в свой блог фото в 27 лет и себя нынешней.

Фигура Дарьи осталась практически такой же, что и в молодости. Как ей это удалось, она рассказала подписчикам.

Оказалось, что актриса придерживается строгих диет с юности и уже 10 лет не употребляет блюд из мяса. Последние два года она не ест после 18-ти, принимая пищу только тогда, когда действительно испытывает голод. Но дело не только в диете, женщина постоянно поддерживает свою форму с помощью аппаратной косметологии, регулярно плавает и посещает спортзал, занимаясь с персональным тренером. Кроме того, каждое утро она начинает с пробежки.

Своим поклонникам Повереннова посоветовала найти свой способ держаться в форме, потому что ее метод может подойти не всем.

Напомним, недавно мы писали о том, как Дарья Повереннова отметилась под постом в блоге Леди Гаги. Звезда российского кино попросила комментаторов поставить «лайк» на своей страничке.