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Утяшева поделилась рецептом любимого блюда своих детей

Спортсменка призналась, что кормит 6-летнего Роберта и 4-летнюю Софию только домашней кухней.

Утяшева поделилась рецептом любимого блюда своих детей
https://www.instagram.com/liasanutiasheva/

Ляйсан Утяшева не раз говорила, что любит готовить. Более того, и Павел Воля замечал, что «кухня жены круче любого ресторана». Но мало кто подозревал, что спортсменка готовит дома каждый день.

Более того, тщательно следит, чтобы сын и дочь ели исключительно здоровую домашнюю еду.

«Мы выращены на домашней еде любимых бабушек и болели намного меньше, чем сейчас!
Я за домашнее правильное питание и своих деток кормлю исключительно дома», — поделилась Ляйсан.

При этом звезда призналась, что не стоит у плиты часами. А готовит исключительно быстрые блюда. В списке любимых «перекусов» Роберта и Софии оказались кабачки, брокколи, вареная морковь, гречка, овощные супчики и дикий рис.

Поклонники усомнились, что дети с радостью едят гречку. Однако Ляйсан заметила, что приучила их к этому с раннего детства.

«Современные детки массово поглощают различный фаст-фуд. А потом мы, родители, удивляемся: откуда гастрит, откуда язвенная болезнь?» — добавила она, а также привела исследования ученых, которые отметили, что любые ресторанные блюда на 35% вреднее домашней кухни.

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Ляйсан УтяшеваПавел Воля.

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Утяшева поделилась рецептом любимого блюда своих детей
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