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Судзиловская вернулась в Москву после полугода жизни в Штатах

45-летняя актриса сразу же приступила к работе.

Судзиловская вернулась в Москву после полугода жизни в Штатах
https://www.instagram.com/olesya_sudzilovskaya/

Актриса перебралась в солнечную Калифорнию еще весной. Тогда актриса сообщила поклонникам, что намерена «всесторонне развиваться»: много читать, гулять, смотреть интересные спектакли. Да, и в целом жить и радоваться.

Некоторые поклонники тут же заметили, что жизнь у океана хорошо сказалась на актрисе. Та похорошела, обзавелась бронзовым загаром и даже стала выглядеть моложе…

Однако, как все хорошее, и «каникулы» звезды экрана подошли к концу. Судзиловская сообщила, что возвращается в Москву.

«Согретые солнцем и обласканные океаном, накатавшиеся на всевозможных аттракционах, многому научившиеся в колледже, усиленно потренировавшиеся в отличной спортивной школе и дома, «уставшие и отдохнувшие» возвращаемся», — сообщила Олеся.

А вот к работе актриса приступила еще раньше. На прошлой неделе Судзиловская рассмешила подписчиков, как проходила пробы с использованием selfie-палки.

В Москве же звезда первым делом отметилась на мероприятии в честь открытия нового сезона телеканала СТС.

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КалифорнияОлеся СудзиловскаяСТС

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Судзиловская вернулась в Москву после полугода жизни в Штатах
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