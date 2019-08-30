«Тайный муж» Марии Мироновой выдумал их свадьбу

Заслуженная артистка тщательно скрывает свою личную жизнь. И даже сообщив о новой беременности, не назвала имя ребенка.

Может, поэтому и объявился «самозванец» Дмитрий Барановский, рассказавший всему интернету, что отец — это он. Добавил мужчина и то, что они якобы уже давно расписаны. Только вот друзья и близкие Марии не просто шокированы откровениями Барановского, но и считают его не совсем здоровым человеком. Они уверяют, что у Дмитрия отмечается пугающий интерес к актрисе. Более того, он даже как-то следил за актрисой в бинокль.

Опровергнуть заявление Барановского первой поспешила мама звезды экрана.

«Он авантюрист, безумный фанат! — заметила Екатерина Градова. — Это началось года три назад. Он увивался вокруг Маши, наблюдал за ней из каких-то приборов. Он даже мой телефон как-то нашел и сказал, что хочет жениться на дочери. Я и слушать не стала», сообщает сайт «Комсомольская правда».

Однако ухажер так легко не сдался. Появлялся на тех же мероприятиях, что и Мария. Дарил цветы и всячески пытался завоевать ее расположение.

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Более того, друзья утверждают, что встречаться с Дмитрием Мария не могла, так как два года назад вышла замуж за человека, от которого и ждет ребенка. Только вот назвать его имя также отказались.