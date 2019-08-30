Чехова о себе: «Не танцевала стриптиз, не смотрела «Игру престолов»

Известная телеведущая Анфиса Чехова поделилась с поклонниками вещами, которые она никогда не делала в своей жизни. В свежем посте в Instagram 41-летняя актриса призналась, что никогда не прыгала с парашютом, не плевала человеку в лицо, не водила мотоцикл, не ела мозги обезьяны и бычьи яйца и не спала с афроамериканцем. При этом, в списке звезды оказались и более приземленные действия. Например, она не ломала конечности, не дралась с девочками, не переезжала в другой город и не заводила кошку.

Поклонникам, наверняка, было интересно узнать, что Чехова не смотрела ни «Звездные войны», ни «Игру престолов». А тем, кто когда-либо мечтал жениться на красавице из телевизора, скорее всего расстроятся, ведь Анфиса никогда не пекла торт и не солила огурцы.

О своей личной жизни телеведущая тоже поведала немало. Она никогда не занималась сексом с женщиной, не встречалась с женатым мужчиной и не танцевала стриптиз. После таких откровений признания о том, что она не принимала наркотики, не пила абсент и не делала пластических операций, кажутся не такими уж и значимыми.

Актриса рассказала, что этот список составила за 10 минут. В конце она спросила своих подписчиков, что из вышеперечисленного приходилось делать им, и попросила поделиться впечатлениями.

А что из вышеперечисленного не делали вы?