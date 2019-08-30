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Полина Гагарина поразилась логическому мышлению дочки

В свои два годика Мия удивила маму взрослыми рассуждениями.

Полина Гагарина поразилась логическому мышлению дочки
https://www.instagram.com/gagara1987/

Певица уделяет воспитанию детей, 11-летнему Андрею и 2-летней Мие, все свободное время… И все же, уезжая по делам, той приходится просить о помощи свою маму.

А вот, вернувшись с гастролей, Гагарина заметила, как же сильно всего за пару дней выросла дочь. На днях девочка настолько удивила маму, что Полина не выдержала и выложила диалог с дочерью в Instagram.

В тот момент малышка сидела на лужайке и заметила, что ее ноги стали красно-зелеными. Тогда-то девочка и вспомнила, что такого цвета ноги могут стать разве что от укуса акулы.

«У меня зелено-красные ноги. Сегодня меня укусила акула. Я кого-то увидела в море…», — рассказала Мия маме свою выдуманную историю.

«Логично, укусила акула и стали зеленые и красные ноги…», — задумалась Полина.

«Да», — задумчиво ответила девочка.

«Что нам делать?» — поддержала певица. На что малышка также деловито ответила: «Ничего».

В апреле Мие исполнилось всего два годика. Дочь появилась в браке артистки с фотографом Дмитрием Исхаковым. Также у Полины есть и старший сын, 11-летний Андрей от отношений с актером Петром Кисловым.

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Мия ИсхаковаПолина ГагаринаРустам Исхаков

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Полина Гагарина поразилась логическому мышлению дочки
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