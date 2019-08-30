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За шесть лет совместной жизни Кожевникова с мужем так и не сходили в загс

Актриса призналась, что ей было важно венчание в церкви, а штамп в паспорте ее не прельщает.

За шесть лет совместной жизни Кожевникова с мужем так и не сходили в загс
Мария Кожевникова рассказала с своем отношении к браку. Фото: Komsomolskaya Pravda

30 августа исполнилось 6 лет, как актриса Мария Кожевникова обвенчалась со своим супругом — бизнесменом Евгением Васильевым. К этой дате артистка опубликовала в Instagram фото памятного таинства, прошедшего в Свято-Николаевском соборе в Ницце, и добавила, что они с мужем до сих пор не расписались в загсе.

«Несмотря на то, что Женя мне сделал предложение еще в 2013 году, для меня было значимым исключительно венчание! Мне очень хотелось, чтобы наши дети родились в венчанном браке», — призналась Мария.

Она поделилась со своими подписчиками, что штамп в паспорте ее не прельщает, а вот красивую свадьбу она хотела бы, и обязательно ее устроит. Вот только при наличии трех детей супругам трудно найти время на организацию торжества.

После своих откровений Кожевникова отметила, что ни в коем случае не пропагандирует отказ от регистрации брака. Хотя, к ее сожалению, свадьба в нынешние дни не является гарантом долгой и крепкой семейной жизни, которой актриса восхищается и к которой стремится.

Напомним, сейчас Мария воспитывает трех сыновей 5-летнего Ивана, 4-летнего Максима и 2-летнего Васю. Этим летом она много рассказывала о том, как отец учит мальчиков ловить рыбу.

А вы согласны с позицией актрисы?

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брак и семьябраки звездвенчаниеМария Кожевникова

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За шесть лет совместной жизни Кожевникова с мужем так и не сходили в загс
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