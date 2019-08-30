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51-летняя Оксана Фандера перестала красить волосы

В преддверии дня рождения актриса решила не бороться с сединой

51-летняя Оксана Фандера перестала красить волосы
https://www.instagram.com/veriga10/

Жена Филиппа Янковского в очередной раз доказала собственную смелость и широту взглядов. Накануне 52-летнего дня рождения актриса не стала выбирать в салоне модный окрас, а впервые показала седые корни.

«Свои корни так уже отросли, что стали требовать себе в компанию концы», — посмеялась звезда.

Более того, Фандера призналась, что в скором времени собирается перейти целиком на седой цвет волос.

Когда одна из поклонниц спросила звезду, собирается ли та отращивать родной цвет, она ответила утвердительно.

Оригинальность Оксаны , а также «принятие себя такой, какая есть» заметили и коллеги. Первой на комплименты не поскупилась Мария Голубкина.

«Прекрасная!» — написала Фандере в комментариях Мария. Фандера не осталась в долгу и сделала ответный комплимент: «Чудесная».

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Оксана ФандераФилипп Янковский.

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51-летняя Оксана Фандера перестала красить волосы
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