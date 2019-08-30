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«Сдирала по ночам бинты»: Шпица рассказала о своем заболевании

Как оказалось, еще в двухмесячном возрасте у актрисы диагностировали дерматит.

«Сдирала по ночам бинты»: Шпица рассказала о своем заболевании
https://www.instagram.com/katerinashpitsa/

Звезда фильмов «Экипаж» и «Метро» не раз говорила, что не любит жаловаться. 33-летняя актриса производит впечатление безграничного оптимиста.

Тем не менее, Катя страдает хроническим заболеванием, которое не поддается лечению. Дерматит, из-за которого звезде хотелось в буквально смысле «содрать с себя кожу», у нее диагностировали в детстве. С тех пор, чтобы минимизировать симптомы, Катя держит строгую диету.

«Никогда не забуду отчаяние в глазах мамы, снимающей с меня по утрам бинты, сквозь которые я невольно ночью расчесывала кожу до крови, — рассказала Шпица. — Не забыть и ощущение стянутости и сухости кожи во время обострений», сообщает сайт «Комсомольская Правда».

Однако к 18 годам Екатерине с помощью врачей и жесточайшей диеты удалось добиться ремиссии.

«Я открыла для себя правильную систему питания и решила вопрос ухода за кожей, который стоит в подобных случаях очень остро», — добавила Катя.

Сейчас же за Шпицу можно только порадоваться. Ведь, кроме вопросов здоровья, актриса еще и наладила свою личную жизнь.

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Екатерина ШпицаЗаболевания звездКонстантин АдаевРуслан Панов

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«Сдирала по ночам бинты»: Шпица рассказала о своем заболевании
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