«Сдирала по ночам бинты»: Шпица рассказала о своем заболевании

Как оказалось, еще в двухмесячном возрасте у актрисы диагностировали дерматит.

Звезда фильмов «Экипаж» и «Метро» не раз говорила, что не любит жаловаться. 33-летняя актриса производит впечатление безграничного оптимиста.

Тем не менее, Катя страдает хроническим заболеванием, которое не поддается лечению. Дерматит, из-за которого звезде хотелось в буквально смысле «содрать с себя кожу», у нее диагностировали в детстве. С тех пор, чтобы минимизировать симптомы, Катя держит строгую диету.

«Никогда не забуду отчаяние в глазах мамы, снимающей с меня по утрам бинты, сквозь которые я невольно ночью расчесывала кожу до крови, — рассказала Шпица. — Не забыть и ощущение стянутости и сухости кожи во время обострений», сообщает сайт «Комсомольская Правда».

Однако к 18 годам Екатерине с помощью врачей и жесточайшей диеты удалось добиться ремиссии.

«Я открыла для себя правильную систему питания и решила вопрос ухода за кожей, который стоит в подобных случаях очень остро», — добавила Катя.

Сейчас же за Шпицу можно только порадоваться. Ведь, кроме вопросов здоровья, актриса еще и наладила свою личную жизнь.