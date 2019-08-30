«Никаких оправданий»: Джонсон не забросил тренировки даже в медовый месяц

Жизнь знаменитого американского актера Дуэйна «Скалы» Джонсона просто кипит. 18 августа он женился на Гавайях со своей возлюбленной Лорен Хэшиан, и практически в это же время журнал Forbes назвал его самой высокооплачиваемой кинозвездой мира 2019 года.

Сейчас популярный бодибилдер находится в своем медовом месяце, но про тренировки не забывает.

«После того, как я уложил всех моих девочек спать, я тягаю железо. Никаких оправданий», — написал 47-летний актер в Instagram, рассказав подписчикам об одном из своих упражнений.

Добавим, что под девочками Джонсон имеет в виду не только свою жену, но их совместных детей. В 2015 и 2018 годах у пары родилось по дочери. Отметим, что актер жил вместе со своей возлюбленной 12 лет, прежде чем они устроили свадьбу. У него также есть 18-летняя дочь от первого брака.

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А у вас тоже тренировки на первом месте?