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Бородина высказалась на тему собственной личной жизни

Ведущая «Дома-2» не намерена делиться с хейтерами в Instagram деталями отношений с Омаровым.

Бородина высказалась на тему собственной личной жизни
Ксения Бородина (Фото: Globallookpress.com)

Ксения Бородина объяснила хейтерам, почему она не афиширует все моменты из жизни в Instagram. По словам телеведущей, она обратила внимание на комментарии подписчиков, которые спрашивали ее о вечеринке по случаю дня рождения Курбана Омарова. Так, светская львица подметила, что многих интересовало, почему друзья бизнесмена произнесли в честь именинника тосты, в то время, как сама Ксюша отказалась от публичных поздравлений.

В ответ на критику Бородина высказалась, что не намерена выставлять напоказ всю личную жизнь. Также Ксения посетовала на негативные отклики, слухи и домыслы о разводе, рождающиеся после публикации любого поста или семейного снимка. Телеведущая подметила, что многим просто нравится обсуждать чужую семью. По словам Ксюши, помимо соцсетей также существует и реальная жизнь. Поэтому возлюбленная Курбана отдает предпочтение живым эмоциям и общению — ошибкам, ссорам, примирениям.

«Я не готова тут все показывать», — добавила Бородина, говоря о публикациях в Instagram.

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Бородина высказалась на тему собственной личной жизни
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