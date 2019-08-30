Обнаженная женщина-трансгендер в эфире британского ТВ разгневала зрителей

Многие телезрители посчитали, что создатели британского шоу Naked Attraction (Обнаженный аттракцион), перешли все границы, выпустив в эфир обнаженную женщину-трансгендера по имени Лорен Харрис.
По условиям шоу, Лорен появилась в студии без одежды и вышла к мужчине, который должен был решить, составит ли он с 41-летней Харрис пару, передает ladbible.com. Naked Attraction — реалити-шоу, в котором один одетый человек выбирает себе пару из шести голых людей. В результате мужчина по имени Ригби отказался выбрать Харрис, сославшись на то, что она слишком стара для него.
Лорен не на шутку обиделась и повела себя на сцене неадекватно. Эта грустная история возмутила многих зрителей, обрушивших на своих страницах в социальных сетях гнев на создателей программы.
«Хватит показывать Харрис по телевизору! Она психически нестабильна! Вы эксплуатируете ее», — возмутился один из пользователей в Twitter. Другие написали, что современное телевидение, с его стремлением во что бы то ни стало заполучить высокие рейтинги, катиться в бездну, наживаясь на несчастных людях.
Лорен Харрис известна в Британии по ТВ-шоу с детских лет. Начала сниматься еще в детстве, когда была мальчиком по имени Джеймс.