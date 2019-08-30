Обнаженная женщина-трансгендер в эфире британского ТВ разгневала зрителей

Поклонники шоу Naked Attraction отметили, что его создатели не должны эксплуатировать во имя рейтинга психически нестабильных людей.

Многие телезрители посчитали, что создатели британского шоу Naked Attraction (Обнаженный аттракцион), перешли все границы, выпустив в эфир обнаженную женщину-трансгендера по имени Лорен Харрис.

По условиям шоу, Лорен появилась в студии без одежды и вышла к мужчине, который должен был решить, составит ли он с 41-летней Харрис пару, передает ladbible.com. Naked Attraction — реалити-шоу, в котором один одетый человек выбирает себе пару из шести голых людей. В результате мужчина по имени Ригби отказался выбрать Харрис, сославшись на то, что она слишком стара для него.

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Лорен не на шутку обиделась и повела себя на сцене неадекватно. Эта грустная история возмутила многих зрителей, обрушивших на своих страницах в социальных сетях гнев на создателей программы.

«Хватит показывать Харрис по телевизору! Она психически нестабильна! Вы эксплуатируете ее», — возмутился один из пользователей в Twitter. Другие написали, что современное телевидение, с его стремлением во что бы то ни стало заполучить высокие рейтинги, катиться в бездну, наживаясь на несчастных людях.

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Лорен Харрис известна в Британии по ТВ-шоу с детских лет. Начала сниматься еще в детстве, когда была мальчиком по имени Джеймс.