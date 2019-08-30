Экс-супруг Арнтгольц приучил сына и дочь к банным процедурам

Еще 28 августа Иван Жидков отпраздновал свой 36-й день рождения. Актер сам ведет личный микроблог в Instagram, делясь с подписчиками свежими снимками из семейного альбома и успехами детей. Так, у бывшего мужа Татьяны Арнтгольц есть дочь Мария. В сентябре девочке исполнится десять лет. И сын Степан, он появился на свет в октябре 2017 года.

Примечательно, что свой день рождения актер отпраздновал в компании детей. Иван приучил сына и дочь к банным процедурам. Вместе с детьми Жидков окунулся в бочку с водой и еловыми веточками, побывав в парной.

Не так давно в беседе с поклонниками актер признался, что в возрастом он пересмотрел свои жизненные приоритеты. Теперь Иван больше думает о семье и уюте. Жидкову нравится проводить время дома с детьми. При этом бывший муж Татьяны Арнтгольц находит время и на карьеру. Говоря о матери своей дочери, актер признался, что не считает Таню чужим или посторонним человеком. По словам Ивана, он ей благодарен за счастливые годы супружества и Машу.