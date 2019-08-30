ЗВЕЗДЫ

Звездный совет: Повереннова объяснила свое отношение к изменам

Актриса считает, что нельзя идти на изначальные компромиссы, чтобы в итоге не прожить жизнь зря с нелюбимым человеком.

Звездный совет: Повереннова объяснила свое отношение к изменам
Дарья Повереннова/instagram.com/dpoverennova/

47-летняя Дарья Повереннова откликнулась на комментарий одной из своих подписчиц, которая написала избитую фразу, что «если тебе изменяют, значит нужно искать проблемы внутри себя».

Актриса согласилась с таким мнением и дала свой совет девушкам и женщинам. Звезда уверена, что нужно правильно выбирать мужчину, не идти на компромисс, не уговаривать себя, что «все будет хорошо», иначе жизнь пройдет зря.

Знаменитость считает измену маленькой смертью, которую можно простить только из-за любви к комфорту и стабильности.

«Любовь в каноническом смысле не имеет к такому «прощению» никакого отношения!» — написала Повереннова в Instagram.

Актриса объяснила, почему она так категорична. Ей пришлось пройти через предательства и измены, причем с обеих сторон. И она вышла победительницей, потому как сделала правильные выводы.

Для нее важна верность. Как она говорит, нельзя позволять вытирать об себя ноги, но и самим этого делать нельзя. По мнению звезды, «если уж «простили» измену, то это не любовь, а СТРАХ!». Страх перед неопределенностью, одиночеством…

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

АктрисаДарья Поверенноваизмена любимогомужчины

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Звездный совет: Повереннова объяснила свое отношение к изменам
Интересно?
Поделись с друзьями: