ЗВЕЗДЫ

Звездная встреча: Киркоров опубликовал совместное фото с Ритой Ора

Музыканты увиделись на музыкальном конкурсе «Новая Волна» в Сочи.

Звездная встреча: Киркоров опубликовал совместное фото с Ритой Ора
Филипп Киркоров/instagram.com/fkirkorov/

Иногда даже поп-короли ведут себя так, что неожиданно вспоминается: они тоже люди. Есть те, кем они восхищаются и гордятся знакомством. На совместном фото фото с мировой звездой Ритой Орой вполне себе солидный 52-летний Филипп Киркоров выглядит как счастливый мальчишка, которому мегазвезда дала автограф. На снимке, появившемся на странице Филиппа в Instagram, он стоит рядом с артисткой за кулисами сочинского Олимпийского парка. Ора приехала в качестве приглашенной звезды на закрытие музыкального конкурса «Новая Волна».

Ора одета согласно статусу ярко и броско: в желтом удлиненном пиджаке-смокинге с атласными лацканами и замысловатым рисунком по верху, создающим эффект кожи рептилии. Декольте Риты украшает множество металлических колье. К пиджаку Рита подобрала сапоги-ботфорты на каблуке и принтом на голенище.

Филипп одет, как всегда, необычно и с выдумкой. На нем наряд от японского бренда Ямамото. На поп-короле укороченные широкие брюки со штанинами разного цвета: черного и бежевого. На светлой брючине заметен крупный принт во всю длину. В комплекте с ним идет длинный пиджак под цвет брюк, бейсболка с принтом и черная обувь на толстой подошве в спортивном стиле. Из аксессуаров на Филиппе длинные цепочки с очень крупными кулонами.

«Неделя закрывается встречей с еще одной звездой, на этот раз мирового масштаба», — подписал снимки Филипп.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Рита ОраСочиФилипп Киркоров

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Звездная встреча: Киркоров опубликовал совместное фото с Ритой Ора
Интересно?
Поделись с друзьями: