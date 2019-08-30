Звездная встреча: Киркоров опубликовал совместное фото с Ритой Ора

Иногда даже поп-короли ведут себя так, что неожиданно вспоминается: они тоже люди. Есть те, кем они восхищаются и гордятся знакомством. На совместном фото фото с мировой звездой Ритой Орой вполне себе солидный 52-летний Филипп Киркоров выглядит как счастливый мальчишка, которому мегазвезда дала автограф. На снимке, появившемся на странице Филиппа в Instagram, он стоит рядом с артисткой за кулисами сочинского Олимпийского парка. Ора приехала в качестве приглашенной звезды на закрытие музыкального конкурса «Новая Волна».

Ора одета согласно статусу ярко и броско: в желтом удлиненном пиджаке-смокинге с атласными лацканами и замысловатым рисунком по верху, создающим эффект кожи рептилии. Декольте Риты украшает множество металлических колье. К пиджаку Рита подобрала сапоги-ботфорты на каблуке и принтом на голенище.

Филипп одет, как всегда, необычно и с выдумкой. На нем наряд от японского бренда Ямамото. На поп-короле укороченные широкие брюки со штанинами разного цвета: черного и бежевого. На светлой брючине заметен крупный принт во всю длину. В комплекте с ним идет длинный пиджак под цвет брюк, бейсболка с принтом и черная обувь на толстой подошве в спортивном стиле. Из аксессуаров на Филиппе длинные цепочки с очень крупными кулонами.

«Неделя закрывается встречей с еще одной звездой, на этот раз мирового масштаба», — подписал снимки Филипп.