ЗВЕЗДЫ

Канделаки рассказала, как дерзкий поклонник предложил ей совместный завтрак

Замужняя телеведущая заверила, что отказала мужчине, но смелость его оценила.

Канделаки рассказала, как дерзкий поклонник предложил ей совместный завтрак
Тина Канделаки/instagram.com/tina_kandelaki/

На своей странице в Instagram 43-летняя Тина Канделаки рассказала, какие качества ценит в мужчинах. Пост она сопроводила яркой фотографией, на которой предстала в стильном осеннем образе в светлом тренче, голубых широких брюках с высокой линией тали и голубой крупной деловой сумкой с минимальным количеством деталей. К комплекту Тина подобрала горчичного цвета однотонную блузу с длинным рукавом и солнечные очки с леопардовой оправой.

В комментарии к снимку Тина призналась в том, что отдает предпочтение определенного рода мужчинам. По ее словам, она любит, когда представители сильной половины проявляют здоровый авантюризм и совершают неординарные поступки.

Для примера Тина привела эпизод из жизни. Однажды во время перелетов по стране с публичными выступлениями Тине встретился поклонник, дерзко предложивший ей позавтракать вместе. Тина ответила, что улетает, и завтракать будет за тысячи километров. Каково же было ее удивление, когда в том, другом, городе, в гостинице она встретила все того же напористого поклонника, проследовавшего за дамой сердца.

Замужняя Канделаки заверила пользователей Сети, что никакого романтического продолжения эта история не имела, но все же отметила, что поступок мужчины произвел на нее впечатление.  «Иногда мы даже не представляем, как много людей, окружающих нас, способны на по-настоящему авантюрные поступки», — подытожила Тина.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

завтракКанделакителеведущаяТина Канделаки

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Канделаки рассказала, как дерзкий поклонник предложил ей совместный завтрак
Интересно?
Поделись с друзьями: