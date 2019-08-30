Канделаки рассказала, как дерзкий поклонник предложил ей совместный завтрак

На своей странице в Instagram 43-летняя Тина Канделаки рассказала, какие качества ценит в мужчинах. Пост она сопроводила яркой фотографией, на которой предстала в стильном осеннем образе в светлом тренче, голубых широких брюках с высокой линией тали и голубой крупной деловой сумкой с минимальным количеством деталей. К комплекту Тина подобрала горчичного цвета однотонную блузу с длинным рукавом и солнечные очки с леопардовой оправой.

В комментарии к снимку Тина призналась в том, что отдает предпочтение определенного рода мужчинам. По ее словам, она любит, когда представители сильной половины проявляют здоровый авантюризм и совершают неординарные поступки.

Для примера Тина привела эпизод из жизни. Однажды во время перелетов по стране с публичными выступлениями Тине встретился поклонник, дерзко предложивший ей позавтракать вместе. Тина ответила, что улетает, и завтракать будет за тысячи километров. Каково же было ее удивление, когда в том, другом, городе, в гостинице она встретила все того же напористого поклонника, проследовавшего за дамой сердца.

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Замужняя Канделаки заверила пользователей Сети, что никакого романтического продолжения эта история не имела, но все же отметила, что поступок мужчины произвел на нее впечатление. «Иногда мы даже не представляем, как много людей, окружающих нас, способны на по-настоящему авантюрные поступки», — подытожила Тина.