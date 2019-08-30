Вахтанг Кикабидзе объяснил свой отказ выступать в России

Вахтанг Кикабидзе известен своими антироссийскими взглядами. Советский и грузинский исполнитель давно уже не радовал поклонников в нашей стране своими визитами, хотя, по слухам, на корпоративы он все-таки приезжал.

больше по теме Кикабидзе поддержал отказавшуюся выступать в России Катамадзе Сам артист уже 10 лет не приезжает в нашу страну.

Как объяснил певец, в России он не появляется из чувства гордости. Он уверяет, что к россиянам относится с большой теплотой. Но его не устраивает их «советский менталитет», который он с удовольствием бы «разрушил», а также политика Кремля.

«Я не собираюсь туда (в Россию. – Прим.ред.) ехать. Зачем мне это? Как ты можешь поехать и петь перед теми, кто тебя бьет? Если у тебя есть гордость – не поедешь», – заявил Кикабидзе.

Зато на Украине звезда фильма «Мимино» – достаточно частый гость. Как сообщает грузинское издание Kviris Palitra, недавно Кикабидзе по приглашению Владимира Зеленского побывал в Киеве на Дне независимости страны, а народным артистом Незалежной он является с 2013 года.

Ранее артист ответил на обвинения в проведении «тайных корпоративов» в Москве, о которых рассказал актер Борис Клюев. По словам Вахтанга Константиновича, эти слухи не имеют ничего общего с реальностью, а о своих поездках в Россию он «первый раз слышит», писал портал Teleprogramma.pro.